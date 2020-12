Rhein-Lahn

Wie viele Menschen haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem Covid-19-Virus infiziert, ohne es zu bemerken? Auch wenn in Deutschland mittlerweile mehr getestet wird, ist man hier weit davon entfernt, einen Eindruck davon zu bekommen, wie hoch die Infektionsrate tatsächlich ist. Bei der Stadtverwaltung in Lahnstein geht man dieser Frage bald nach – knapp die Hälfte aller Mitarbeiter will freiwillig und anonym einen Antikörpertest machen. Die Idee zum „Massentest“ der Verwaltung stammt von Thorsten Neumann, dem Macher des Rheinquartiers, jenem neuen Wohngebiet, das im Stadtteil Oberlahnstein entstanden ist.