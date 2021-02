Kitas und Grundschulen sind dicht, aber auf den Spielplätzen und im Kurpark herrscht reges Treiben. Bei den konstant hohen Corona-Infektionszahlen in Bad Ems bereitet der Blick auf die Freizeiteinrichtungen der Kurstadt Sorge. Deswegen hatte Stadtbürgermeister Oliver Krügel bereits am Montag den Appell an die Bevölkerung gerichtet, die derzeit fehlenden sozialen Kontakte nicht in der Freizeit nachzuholen.