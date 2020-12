Corona im Rhein-Lahn-Kreis: Zahl der Infizierten ist rasant gestiegen

Die Zahl der aktuell Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis liegt nun bei 450 Fällen. Das teilt die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Die neuen Fälle stammen aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich (14), VG Diez (14), VG Loreley (1) und der VG Nastätten (4). Die 61 neuen Fälle in der VG Bad Ems-Nassau hängen mit dem Corona-Ausbruch in der Altenpflegeeinrichtung Haus Hohe Lay in Nassau zusammen.

„Die Anzahl könnte sich noch erhöhen, wenn alle Laborergebnisse vorliegen“, so die Verwaltung in der Pressemeldung. Zwar bei Weitem nicht in dem Ausmaß, aber auch für andere Einrichtungen im Rhein-Lahn-Kreis meldet die Kreisverwaltung am Montag weitere Covid-19-Infizierte. Im Seniorencentrum Katzenelnbogen wurde eine Mitarbeiterin der Unterhaltsreinigung positiv auf Corona getestet. Die Frau befindet sich in Quarantäne, die Kontaktermittlungen laufen.

In der Nicolaus-August-Otto Schule Diez reagierte ein Lehrer positiv auf einen Corona-Test. Auch er ist in Quarantäne. In der Lebenshilfe Limburg Diez wurden drei Bewohner einer Wohngruppe des Hauses in Diez positiv auf Corona getestet. Auch sie befinden sich in Quarantäne.

Die zusätzlichen Infizierten treiben insgesamt auch den Inzidenzwert für die vergangenen sieben Tage in die Höhe, der nun bei 251,8 liegt.