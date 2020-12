Corona im Rhein-Lahn-Kreis: Vier weitere Todesopfer

Bei den Verstorbenen aus der VG Bad Ems-Nassau (72 und 84 Jahre alt) sowie aus der VG Diez (71 Jahre) und der VG Aar-Einrich (83 Jahre) hätten Vorerkrankungen bestanden. Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis lag bei 276 Fällen.

Auch an Bildungseinrichtungen sind wieder Fälle zu verzeichnen. Ein Schüler des Sophie-Hedwig-Gymnasiums in Diez wurde positiv getestet. Er ist in Quarantäne. „Das Kreisgesundheitsamt stimmt die weiteren Maßnahmen mit der Schulleitung ab. Für den Schulbetrieb hat es keine Konsequenzen“, teilt die Kreisverwaltung mit. An der Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten wurde eine Schülerin positiv getestet. Sie ist ebenfalls in Quarantäne.