Rhein-Lahn

Corona im Rhein-Lahn-Kreis: Hotline über Feiertage erreichbar

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes und der Fieberambulanzen im Dauereinsatz. Insgesamt wurden inzwischen mehr als 18.500 Menschen an den drei Stationen im Kreis gestestet. An die Corona-Hotline haben sich bereits rund 15.000 Anrufer gewandt. Für diejenigen, die an den Feiertagen oder zwischen den Jahren Hilfe benötigen oder Fragen haben, haben die Einrichtungen zu bestimmten Zeitfenstern geöffnet. Hier ein Überblick zu Hotline und Ambulanzen.