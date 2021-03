Corona im Rhein-Lahn-Kreis: Die Lage verschärft sich

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Lahn-Kreis liegt weiterhin über dem Wert von 50 Neuinfektionen. Am Sonntag erreichte der Wert 67,9. Infolgedessen muss der Kreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Dienstag, 16. März, in Kraft tritt. Dann muss unter anderem der Einzelhandel zum Terminshopping zurückkehren.

Pro angefangenen 40 Quadratmetern Verkaufsfläche darf sich ein Kunde zeitgleich im Laden aufhalten. Von dieser Regelung ausgenommen sind unter anderem Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter, Drogerien, Apotheken, Buchhandlungen sowie Baumärkte, Gärtnereien und Blumenfachgeschäfte. Die Zahl der aktuell Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis liegt bei 198 Fällen (109 Mutationen).

Derweil meldet die Kreisverwaltung konkret Infektionen in drei Einrichtungen im Kreisgebiet. Im Haus Marienberg in Kamp-Bornhofen wurden zwei Bewohner positiv auf Corona getestet. In der Pestalozzischule in Diez sind eine Schülerin und eine Mitarbeiterin betroffen. Und auch in der Theodissa-Realschule in Diez hat sich eine Mitarbeiterin angesteckt.