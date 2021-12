Der Frost kommt, der Frust steigt: Pünktlich zur kalten Jahreszeit hat Corona den Spiel- und Trainingsbetrieb vieler Sportvereine in Rheinland-Pfalz eingefroren. So auch beim VfL Osterspai, der die Winterpause zum Leidwesen seiner Mitglieder zweieinhalb Wochen früher als geplant eingeläutet hat. Keine leichte Zeit für den VfL, dem aber zugleich ein tolles Geschenk in der Vorweihnachtszeit beschert wurde.