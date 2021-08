Comedy in Oberbachheim: Frauen betreiben Kosmetik, Männer sind abwaschbar

Wer jemals daran gezweifelt hat, dass Männer bemitleidenswerte Kreaturen sind, wurde am Samstagabend nachhaltig eines Besseren belehrt: Als der Bonner Kabarettist Peter Vollmer auf Einladung der FF Feuerteufel beim Oberbachheimer Kulturabend sein Programm „Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche“ präsentierte, wurde einem die ganze Tragweite dessen bewusst, was es bedeutet, das Licht der Welt mit einem xy-Chromosomenpaar erblickt zu haben: nämlich lebenslänglich missverstanden, entrechtet und untergebuttert zu sein.