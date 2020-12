Lahnstein

„Das ist ein toller Bereich der Medizin, der unglaublich viel Spaß macht“, begeistert sich Privatdozent Dr. Roland Jacob – und liefert die Begründung für seinen Enthusiasmus gleich mit: „Menschen das Gehör zu schenken oder wiederzugeben, ist ein entscheidender Beitrag zu ihrer Lebensqualität.“ Womit bereits klar geworden sein dürfte, in welcher medizinischen Sparte er unterwegs ist: Dr. Jacob ist Belegarzt in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein – und hat sich gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Yvonne Stelzig unter anderem auf die Versorgung ertaubter und stark schwerhöriger Menschen mit Cochlea-Implantaten spezialisiert.