Lahnstein

Was ist denn mit dem Amtsgericht passiert? Wer in diesen Tagen durch den Stadtteil Niederlahnstein fährt, dem fällt der weiße Umhang unweigerlich auf, der das Gebäude umhüllt, das seit 1912 das Amtsgericht Niederlahnstein (seit 1969 Amtsgericht Lahnstein) beherbergt. Eine gewaltige Plane umgibt das geschichtsträchtige Haus, die an ein Werk von Verhüllungskünstler Christo erinnert. „Nein, nein“, schmunzelt Ludger Griesar, der seit Herbst 2017 der Direktor des Lahnsteiner Amtsgerichts ist. „Es wird saniert.“