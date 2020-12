Rhein-Lahn

Abgesehen von den privaten Gymnasien fallen lediglich drei weiterführende Schulen nicht in die Trägerschaft des Kreises. Für die Realschule plus Bad Ems-Nassau, die Realschule plus Hahnstätten und die Loreleyschule, ebenfalls eine Realschule plus, ist die jeweilige Verbandsgemeinde zuständig. Gerade mit Blick auf die Fortschreibung des Bildungskonzepts Rhein-Lahn, das derzeit erarbeitet wird, sieht die CDU-Fraktion im Kreistag hier Diskussionsbedarf.