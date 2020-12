Bad Ems

Als das einstige Kellertheater CasaBlanca vor elf Jahren ins Theater im Badhaus umzog, dachte niemand daran, dass die von knapp 100 auf dort 180 aufgestockten Plätze am anderen Lahnufer einmal nicht besetzt werden dürfen; erst recht nicht, wenn dort Erste-Sahne-Kabarettisten wie ein Lars Reichow auftreten. Der war am Wochenende Gast des Kabaretts und nahm die seit 2002 vergebene Auszeichnung „Emser Pastillchen für zwei Stimmbänder“ in Empfang. Kultur in Zeiten von Corona – das ist schwierig und wenn überhaupt möglich, dann allemal anstrengend für die Veranstalter.