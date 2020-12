Lahnstein/St. Goarshausen

Es gibt Tage in dieser Krise, da fällt jedem mal die Decke auf den Kopf. So jedenfalls fühlt es sich an für viele Menschen, die gern ihrer Arbeit nachgehen, für die ihre Kollegen eher Freunde sind und denen die sozialen Kontakte fehlen. Auch die Caritas-Werkstätten in Lahnstein und St. Goarshausen mussten während der Corona-Krise ihre Türen schließen, um Ansteckungen zu vermeiden. Und viele der Mitarbeiter haben ihre Arbeit und die Gemeinschaft in den Werkstätten sehr vermisst. Jetzt – endlich – geht es wieder los. Wenn auch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die RLZ sprach mit Martin Sobotta, dem Betriebsleiter der Werkstätten in Lahnstein und St. Goarshausen.