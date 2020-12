Rhein-Lahn

Wenn man in Zeiten lebt, in denen es zu Hause am sichersten und unkompliziertesten zu sein scheint, ist eine der logischen Konsequenzen für die Urlaubssaison: Man nimmt das Zuhause eben mit. Das sieht auch Dirk Wolff vom Campingplatz Obernhof in diesem Sommer jeden Tag. „Im Vergleich zum Vorjahr verbuchen wir vor allem bei den Wohnwagen 50 Prozent mehr“, erzählt er. Was zunächst das zu bestätigen scheint, was überall als eine der freudigen Entwicklungen der schwer gebeutelten Corona-Wirtschaft zu lesen ist: Camping boomt 2020. Vor allem die Neuzulassungen von Wohnmobilen sind extrem gestiegen, und der Run auf die Campingplätze ist dementsprechend groß.