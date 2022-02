Der 4. März soll es sein. An diesem Tag will die rheinland-pfälzische Landesregierung die 2-G-plus Regel in der Gastronomie kippen und zur 2-G Regel zurückkehren. Diesen Plan verkündete zumindest Ministerpräsidentin Malu Dreyer am vergangenen Mittwoch in einer Pressekonferenz. Eine Perspektive, die leise Hoffnungen weckt. Auch für die Betreiber im Kreis, die die kritischste Phase des Winters hinter sich gelassen haben, wie sich in Gesprächen mit unserer Zeitung zeigt.