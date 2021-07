Burgspiele Lahnstein: Treues Publikum seit sieben Jahrzehnten

Kultur sei „der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“. Mit diesen Worten betonte Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte die Wichtigkeit der Künste in Zeiten wie dieser. Anlässlich der großen Jubiläumsgala hob er hervor, dass Lahnstein zwar das kleinste Stadttheater in Rheinland-Pfalz mit festem Ensemble habe, dafür aber die ältesten Burgspiele. Und diese starteten in ihrem 70. Jahr mit einem faszinierenden Musikabend, der nicht nur das Publikum begeisterte. Das gesamte Ensemble sprühte geradezu vor Sangeslaune. Bis zur letzten Reihe fühlten die Besucher, wie froh alle Künstler waren, wieder vor großem Publikum auftreten zu dürfen.