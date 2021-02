Wer derzeit einem Bewohner im Caritas-Altenzentrum St. Martin in Lahnstein einen Besuch abstatten möchte, der trifft im Foyer zunächst auf Thomas Lauser und Niklas Seemann. Wie der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn in einer Pressemitteilung schreibt, gehören die beiden Soldaten zum Bataillon Elektronische Kampfführung (ElokaBtl) 931 der Bundeswehr und haben ihren Arbeitsplatz eigentlich in der Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun im Landkreis Vulkaneifel.