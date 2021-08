Bund stellt Hunderttausende Euro bereit: Acht Schulen in der VG Bad Ems-Nassau werden digital aufgerüstet

Sieben Grundschulen und die Realschule plus werden derzeit im Auftrag der VG Bad Ems-Nassau mit flächendeckendem WLAN sowie mit Servern und Datensicherungstechnik ausgestattet. In der weiterführenden Schule sind die Arbeiten bereits abgeschlossen, in den Grundschulen werden nach und nach die erforderlichen Installationen vorgenommen. Spätestens bis Ende des Jahres soll die Technik dann an allen Einrichtungen in VG-Trägerschaft einsatzbereit sein. Möglich machen es fast 600.000 Euro an Bundesmitteln, die jetzt bewilligt wurden.