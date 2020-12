Weinähr/Obernhof

Für das noch junge Projekt Bürgerweinberg Obernhof/Weinähr ist es „das große Finale“ des ersten Jahres, wie es Monique Thesing formuliert. Als „Wingertschütz 1“ hat sie zur ersten Lese in den Schnepfs Wingert nach Weinähr eingeladen. Fast alle der 17 freiwilligen Helfer können schon am Morgen mitmachen, obwohl der Termin mitten in der Woche liegt. Bis zum Wochenende wollte man angesichts des möglichen Regens dann doch nicht warten. Denn die Trauben sind in einer hervorragenden Verfassung.