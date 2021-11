Bürgerversammlung und Ratssitzung kommen als nächstes

Ganz öffentlich geht es am Mittwoch, 1. Dezember, zu, wenn Bürgermeister, Betreiber und Planer in einer Bürgerversammlung Rede und Antwort stehen. Dabei sollen dann unabhängige Experten als Ansprechpartner vor Ort sein, die Fragen zu Hochwasserschutz, Verkehrssituation und Naturschutz beantworten.

Letzteres ist dem Rat wichtig, um sich nicht nur von einer Seite über die Sachlage informieren zu lassen. Außerdem gab es die Anregung, sich interfraktionell insbesondere über die Bereiche Hochwasserschutz und Verkehrskonzept auszutauschen. Nach der Bürgerversammlung soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 14. Dezember, darüber entscheiden, wie es mit dem Hospiz weitergeht, so Stadtchef Liguori. Mathias Uhle wies darauf hin, dass mit dem nächsten Planungsschritt noch nicht über den Bau des Stationären Hospizes entschieden werde und erneut eine Offenlage der Pläne stattfinde. cm