Kamp-Bornhofen

Am Sonntag, 15. März, wählen die Menschen in der Verbandsgemeinde Loreley ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Unsere Zeitung stellt alle vier Kandidaten in einem Porträt vor. Den Auftakt macht Jens Borowski, der als unabhängiger Bewerber ins Rennen geht.