Die Instandsetzungsarbeiten an der Unterführung Allerheiligenbergstraße in Lahnstein verlaufen planmäßig und kommen „sehr gut voran“ – dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit. Weil die bauausführende Firma durch technische Maßnahmen die Arbeiten auch an den kalten regnerischen Tagen weiterführen konnte, sollen bereits am heutigen Samstag, 27. Februar, die beiden Brückenkappen auf dem nördlichen Überbau betoniert werden, so der LBM.