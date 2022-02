Alles dreht sich ums Herz: Jedes Jahr am 14. Februar scheint zumindest die Werbe-Welt in Rot getaucht – am Valentinstag ist Romantik zum Geben und Nehmen einfach Pflicht. Oder? Wir haben uns im Rhein-Lahn-Kreis umgehört bei Floristen, Juwelieren und Hoteliers, ob sich der Tag der Liebenden an der Kasse niederschlägt und was Kunden wünschen. Wir waren überrascht.