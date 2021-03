Der Wahlkampf ist so gut wie vorüber, jetzt wird es spannend. Am Sonntag zeigt sich, wem die Rheinland-Pfälzer zutrauen, das Land in den kommenden fünf Jahren zu regieren. Auch in den beiden Wahlkreisen 7 (Diez/Nassau) und 8 (Koblenz/Lahnstein) warten die Menschen gebannt auf die Ergebnisse. Wie und wo die Kandidaten das tun und was sie sonst noch am Wahltag machen, wollten wir genauer wissen und haben die zwei Frauen und zwölf Männer gefragt.