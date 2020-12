Nastätten

Seit Mitte März sind die deutschen Kinos geschlossen. Wann sich der Vorhang wieder für aktuelle Filme lichtet, ist unklar. Für viele in der Branche geht es um die Existenz. Daher haben sich der Nastätter Kinobetreiber Ralf Holl sowie seine Kollegen Hans-Georg Sawatzki aus Bad Kreuznach und Oliver Lebert aus Grünstadt in einem Schreiben an alle rheinland-pfälzischen Landtags- und Bundestagsabgeordneten gewandt (ausgenommen der AfD-Fraktion) sowie an Ministerien auf Landes- und Bundesebene. Rund 40 weitere Kinobetreiber haben unterschrieben. Eine ihrer dringendsten Bitten: die Initiierung eines rheinland-pfälzischen Förderprogramms.