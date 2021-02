„Was die Zukunft für den Wald bringen wird, ist ungewiss.“ Revierförster Rainer Jäger musste in jüngster Zeit schon öfter staunen über das, was in seinem Forst so vor sich geht. Die Invasion des Borkenkäfers hat ganze Fichtenbestände platt gemacht, und jüngst hat er das zerstörerische Insekt auch schon in Bad Emser Buchen entdeckt.