Lahnstein

Tag drei im Prozess wegen Totschlags des eigenen Schwiegervaters gegen Besmir D. aus Lahnstein (Name von der Redaktion geändert) vor dem Koblenzer Landgericht: Diesmal ging es nicht um die eigentliche Tat in der Gartenanlage in Niederlahnstein, sondern um einen Vorfall rund ein Jahr zuvor.