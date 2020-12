Lahnstein/Koblenz

Er soll den eigenen Schwiegervater (67) Ende September 2019 auf dessen Gartengrundstück am Allerheiligenberg im Stadtteil Niederlahnstein mit einem mitgeführten Kunststoffschlagstock totgeschlagen haben: Am Mittwoch ist der Prozess gegen Besmir D. (Name geändert) aus Lahnstein vor dem Koblenzer Landgericht mit Zeugen- und Gutachteraussagen fortgesetzt worden. Unter anderem kam die gepeinigte Ehefrau des 46-jährigen Angeklagten zu Wort: Sie erhob schwere Vorwürfe gegen den gebürtigen Kosovaren, berichtete von Gewalt in der Ehe und verbalen Drohungen – auch gegenüber dem Schwiegervater und späteren Opfer.