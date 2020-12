Nassau/Rhein-Lahn

Nicht wenige Hobbygärtner dürften sich in dieser Woche verwundert die Augen gerieben haben. Im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht verwandelten sich viele erfrischende Farbtupfer an Bäumen und Sträuchern in welke und triste Blüten. Der Grund: strenger Frost. Knapp fünf Grad unter null wurden vielerorts gemessen. Doch stellenweise war es noch kälter.