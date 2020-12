Lahnstein

Unzählige Konzerte, und Festivals fielen und fallen in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Nicht so das Lahnsteiner Bluesfestival. Mit der 40. Auflage stand sogar ein kleines Jubiläum an. Früh hatte man sich für einen Livestream im Internet entschieden und gegen eine Absage. Mitten in die Vorbereitungen mit dem SWR kam dann die Nachricht, dass eine begrenzte Anzahl Zuhörer wieder erlaubt waren. So wurde 150 Zuhörern die Freude zuteil, den Blues so zu erleben, wie es eigentlich nicht anders geht: live!