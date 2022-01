Mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin Bad Ems ist die Gründung der neuen Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn am Sonntag gefeiert worden. Bischof Georg Bätzing lobte das Engagement von Haupt- und Ehrenamtlichen, die seit 2017 gemeinsam die Pfarreiwerdung geplant und gestaltet haben. In seiner Predigt ging er auch auf das Thema Missbrauch ein.