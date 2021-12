Klares Wasser umspült flache Steine, ein Hund mit hellem Fell läuft durchs Bild, und Robert Carrera redet im Hintergrund. Der Initiator und Manager der Wanderwege entlang der Wisper, der Wisper-Trails, schwärmt vom „wilden Charakter der Wege“ und davon, dass man eben auch mal einen Bach überqueren muss. So erzählt der Welteroder in einem neuen Imagefilm, der jetzt in einer Lang- und einer Kurzversion vorliegt.