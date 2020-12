St. Goarshausen

Der Rhein zaubert den Rohstoff hervor, aus dem ganz besondere Dinge entstehen: Aus Kieselsteinen, die er am Ufer findet, gestaltet Detlef Kleinen beeindruckende Kunstwerke. Bei einem Besuch in seinem Atelier in der Bahnhofstraße in St. Goarshausen kann man die Werke bewundern und man bekommt eine Vorstellung davon, wie viel Kreativität und mühevolle Arbeit in dieser Kunst steckt.