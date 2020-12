Bad Ems

Klares Ja zum Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems: In seiner Sitzung am Dienstagabend sprach sich der Rat der Stadt deutlich für das Landesfest aus. Der offizielle Ratsbeschluss untermauert die Anfrage, die Stadtbürgermeister Oliver Krügel bereits im Oktober 2019 an die Staatskanzlei gerichtet hatte. Damit sei nach Einschätzung des Stadtchefs ziemlich sicher, dass Bad Ems das Spektakel im Jahr 2023 ausrichten darf.