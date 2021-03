Ein sehr zartes Plus in der Bevölkerungszahl verzeichnet die Internetplattform rlpdirekt für die Ortsgemeinde Dausenau. 1247 Menschen leben aktuell in der Lahngemeinde, 611 Männer und 636 Frauen. Im Vergleich zum Februar des vergangenen Jahres sind das gerade einmal zwei Einwohner mehr – Einwohnerinnen, um genau zu sein.