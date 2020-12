VG Bad Ems-Nassau

Sie soll wissentlich Falschgeld in Umlauf gebracht und die Mitarbeiter eines Dönerladens in Koblenz mit einem Messer bedroht haben: Jetzt musste sich eine 23-Jährige aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Lahnstein dafür verantworten. Ein kniffliger Fall für den Vorsitzenden Richter Ludger Griesar, denn in dem Verfahren musste grundsätzlich entschieden werden, ob das Jugendstrafrecht bei der Angeklagten überhaupt angewendet werden kann.