Die Stadt Bad Ems ist jetzt Mitglied in der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA). In der jüngsten Sitzung des Bad Emser Stadtrates informierte Stadtbürgermeister Oliver Krügel über das Willkommensschreiben der 2009 gegründeten Vereinigung zur Wahrung und Förderung der Interessen der Kurstädte in Europa. Durch eine Mitgliedschaft befindet sich die Stadt in namhafter Gesellschaft.