Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 10:02 Uhr

Lahnstein

Bergungsarbeiten in Lahnstein: Alle Waggons geborgen und bereit zum Abtransport

Mit Kränen hat die Deutsche Bahn in der Nacht zum Freitag die letzten drei Waggons des in Lahnstein entgleisten Güterzugs geborgen. Die Waggons seien „aufgegleist“, also für den Abtransport aufgestellt worden, sagte eine Frankfurter Bahnsprecherin am Morgen.