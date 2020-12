VG Loreley

Der geplante Hotelneubau auf dem Loreley-Plateau, den die Investoren in der vergangenen Woche vorstellten, wird Thema in der Sitzung des Verbandsgemeinderats am morgigen Donnerstag ab 18 Uhr in der Gemeindehalle in Dahlheim sein. Im VG-Rat wie auch in Kürze im Stadtrat St. Goarshausen und im Gemeinderat Bornich steht das Projekt nun zur Beratung an. Die Themenliste ist lang.