An Lüftungsanlagen in Kitas und Grundschulen geht in Zukunft kein Weg mehr vorbei – davon ist der Fachbacher Ortsbürgermeister Dieter Görg überzeugt. Und natürlich verfügt der nagelneue Anbau der katholischen Kindertagesstätte St. Katharina in Fachbach über eine solche Anlage. Aber was ist mit dem alten Teil des Kindergartens und der Grundschule?