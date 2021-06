Es wird viel in die Zukunft investiert in der Verbandsgemeinde Loreley. Zahlreiche Änderungen im Haushaltsplan sind daher notwendig und Zahlen beschäftigten den Rat bei seiner jüngsten Zusammenkunft, in der es um den Nachtragshaushaltsplan 2021 ging. Einige Eckdaten für die Veränderungen im Zahlenwerk: