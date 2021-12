Von Anfang an war es das Bestreben des Festivalgründers und Intendanten Diethelm Gresch, junge künstlerische Talente an die Lahn zu holen, die auf dem Weg an die Spitze ihres Fachs sind. „Gegen den Strom“ wuchert nicht mit großen Hallen oder üppigen Gagen, sondern mit persönlicher Nähe und einer besonderen Atmosphäre, die auch hochkarätige Künstler zu schätzen wissen. Geigerin Judith Stapf ist dafür ein Musterbeispiel.