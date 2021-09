Das Angebot der Impfbusse, in denen man sich unbürokratisch und ohne Anmeldung gegen eine Corona-Infektion impfen lassen kann, wird weiterhin gut angenommen. Während der ganztägigen Aktion auf dem Parkplatz des Aldi-Markts in Nassau am Montag wurden 116 Dosen des Biontech-Impfstoffs und 49 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson verabreicht. Das teilte Impfkoordinatorin Monique Thesing auf Anfrage mit.