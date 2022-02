Viel Farbe brachten Mitglieder des St.-Martins-Chores am vergangenen Sonntag in die Pfarrkirche nach Bad Ems. Mit Schutzmasken in Regenbogenfarben tummelte sich die Sängerschar mit Chorleiter Jan Martin Chrost vor und im Gotteshaus und setzte damit ein Zeichen für Toleranz und gelebte Vielfalt – ein klares und weithin sichtbares Signal, das auffiel, auch wenn die Kirchenbänke pandemiebedingt nur rar besetzt werden durften.