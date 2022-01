Die Polizei hat 35 gefälschte Impfausweise mit Aufklebern vermeintlicher Corona-Impfstoffe samt Chargennummern im Auto eines 24-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau entdeckt. Das teilt das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Zudem enthielten die Fälschungen abgestempelte und unterschriebene Eintragungen.

Wie das LKA weiter mitteilt, war der Mann in Hessen in eine Fahrzeugkontrolle geraten. Am Sonntag wurde seine Wohnung auf Gesuch der hessischen Kollegen von Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei durchsucht. Dort stießen die Beamten auf weitere vier gefälschte Impfausweise.