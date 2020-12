Nassau/Bad Ems

Die Corona-Krise stellt vieles auf den Kopf: auch bei den Bauhöfen. Eigentlich wäre beispielsweise der Bauhof der Stadt Nassau gerade dabei, Pagodenzelte aufzubauen und die Innenstadt für die Expomeile vorzubereiten. Weil diese wegen der Corona-Einschränkungen abgesagt wurde, sind diese Arbeiten in diesem Frühjahr nicht notwendig. Bleibt in der aktuellen Situation mehr Zeit, sich anderen Aufgaben zu widmen? Unsere Zeitung hat bei den Stadtbürgermeistern in Nassau und Bad Ems nachgefragt.