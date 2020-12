Braubach

Seit Ende September wird die Landesstraße 335 (Brunnenstraße) in Braubach auf rund 320 Metern erneuert. Eigentlich sollten die Arbeiten am 23. Dezember abgeschlossen sein und die Vollsperrung aufgehoben werden. Doch kurzfristige Auftragserweiterungen der Versorger haben zu einer Verzögerung geführt, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez nun bei einem Ortstermin in der Brunnenstraße mit. Nach Angaben von LBM-Dienststellenleiter Lutz Nink werden die Arbeiten bis Ende Januar gehen. Er widerspricht Gerüchten, dass sich die Baustelle bis ins Frühjahr ziehen könnte.