Lahnstein

Um 0.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag 9. Juli, konnten die ersten Verkehrsteilnehmer die Bahnhofstraße aus Richtung Koblenz in Richtung Oberlahnstein befahren. Wenn sie denn mitten in der Nacht unterwegs waren. Aufgrund einer Baustelle der Deutschen Bahn, die die Brücke in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße erneuert, musste die Verkehrsführung geändert und die sogenannte kleine Umgehung durch den Nauling gesperrt werden. Auch für Fußgänger und Radfahrer übrigens.