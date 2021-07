Lahnstein

Baum fällt im Lahntal auf Zug: Regionalbahn beschädigt, Passagiere unverletzt

Ein umgestürzter Baum hat am Mittwochnachmittag auf der Lahntalstrecke zwischen Niederlahnstein und Bad Ems für erhebliche Behinderungen gesorgt.Nach Angaben einer Bahnsprecherin war eine Regionalbahn bei Friedrichsegen gegen den Baum gefahren und wurde dabei so stark beschädigt, dass sie die Fahrt nicht komplett fortsetzen konnte. Die Passagiere mussten demnach in Lahnstein in ein Ersatzfahrzeug umsteigen.