Baubeginn in Dahlheim: Ausbau der L 334 startet

Die Ausbauarbeiten auf der Landesstraße L 334 in Dahlheim haben am heutigen Dienstag, 1. Februar, begonnen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit. Sämtliche Arbeiten werden aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten unter Vollsperrung durchgeführt.

In drei Bauabschnitten erfolge der Ausbau der L 334 auf einer Länge von rund 870 Metern, so der LBM. Der erste Abschnitt reicht vom Ortseingang aus Wellmich kommend bis zur Mittelstraße/Bergstraße. Neben den Straßenbauarbeiten und der Herstellung von Gehwegen erneuern die Verbandsgemeindewerke Loreley den Kanal und die Wasserleitung auf der Ausbaulänge. Am Ortseingang errichten sie zudem ein Regenrückhaltebecken.

Die Umleitung verläuft in beide Fahrtrichtungen über die K 83 über Prath und Lykershausen und die Kreisstraße K 103 nach Dahlheim. Die Umleitungsbeschilderung werde zeitnah aufgestellt, so der LBM. Im Sommer 2023 soll der Ausbau der Landesstraße abgeschlossen werden. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich laut LBM auf etwa 4,7 Millionen Euro. Das Projekt wird als Gemeinschaftsmaßnahme des LBM, der Ortsgemeinde Dahlheim und der VG Loreley ausgeführt.